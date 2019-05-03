И Бузову уже не послушать? Роскомнадзор заблокировал музыкальную соцсеть Last.fm

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Причиной блокировки послужила песня Тимура Муцураева «Рай под тенью сабель», которая внесена в реестр экстремистских материалов. Почему блокировке подвергся весь сайт, а не отдельная его страница, Роскомнадзор комментировать пока отказывается.

Роскомнадзор продолжает вести жёсткую политику в отношении социальных сетей. На сей раз блокировке подверглась социальная сеть Last.fm. Данный сайт выявлял музыкальные предпочтения пользователей и на их основании выстраивал новые подборки композиций для посетителей.

Зайдя на страничку сайта, пользователи обнаружили, что Last.fm заблокирован, и послушать любимые композиции теперь не получится. После выяснения причины, службой поддержки сервиса было установлено, что блокировка произошла по причине материалов экстремистского содержания, а именно – песни Тимура Муцураева «Рай под тенью сабель». Данная композиция иллюстрирует атмосферу чеченской военной кампании, поэтому признана экстремистской.

Несмотря на блокировку целого сайта из-за данной композиции, её легко можно найти на просторах интернета, например на Youtube. Пользователи сети, узнав о блокировке любимого музыкального сайта, среди прочих прокомментировали композицию. «Топ песенка, теперь Last.fm из-за нее заблочили», «Спасибо ласт фм, узнал ещё об одной хорошей песни Муцураева», «Что теперь из-за Роскомнадзора, и Бузову уже не послушать?».

На сайте Last.fm представлено множество композиций, в том числе и творчество популярной российской звезды шоу-бизнеса Ольги Бузовой. Из-за блокировки всего сайта, ни фанатам Бузовой, ни фанатам каких-либо других исполнителей не получится послушать их композиции с помощью сервиса Last.fm.

В реестре экстремистских материалов значится сама песня, но не доменное имя Last.fm. Почему из-за одной композиции Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Last.fm, ведомство пока комментировать отказывается.