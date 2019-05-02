Латентные нацисты?: В Нижнем Новгороде выпустили георгиевские ленты со свастикой

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Знаменитую традицию местные производители сувениров извратили до неузнаваемости.

Георгиевская ленточка является неотъемлемым символом празднования Дня Победы СССР в Великой Отечественной войне, однако в Нижнем Новгороде, что называется, решили изобрести велосипед. Местные производители сувениров выпустили свою ленту, на которой, помимо Красной звезды, была изображена немецкая свастика.

Несмотря на то, что на аксессуаре символ Красной армии раздавливает гитлеровскую символику, лучше от этого «креатив» местных рукодельников не становится. Так и хочется спросить, эти люди, что, латентные нацисты? Как можно эксплуатировать символ столь дорого доставшейся победы, прикрепляя туда такой враждебный знак, как свастику, даже учитывая контекст?

Поделившийся на просторах сети фотографией продающегося сувенира мужчина тут же развел серьезную дискуссию в комментариях. Сам он отмечает, что считает использование подобного «креатива» недопустимым, в особенности, если на кону стоят корыстные интересы. С ним сложно не согласиться, ведь если предприниматели доходят до таких ухищрений, наживаясь на праздновании Дня Победы, то становится понятно, что некоторые россияне однозначно утратили уважение к подвигу, совершенному ветеранами.

Мнение пожаловавшегося на скандальную георгиевскую ленту новгородца разделили и другие пользователи на просторах сети, которые признались, что их «будто в грязи искупали». Другие признались, что никогда не купили бы такую ленту, а третьи заявили, что желают авторам «никогда больше не быть дизайнерами».

Оскандалившимся производителям георгиевской ленты следует понимать, что наживаться на Дне Победы – это худшая идея, которая могла прийти к ним, однако благодаря пользователям сети изделие, вероятно, изымут с продажи.