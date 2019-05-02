Пассажиры не нужны: Водитель «Яндекс.Такси» покатался за счет клиента

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Таксисты все чаще возят «призраков» за деньги своих несостоявшихся клиентов.

Пользователь Twitter загнал очередной гвоздь в гроб самой популярной в России компании-перевозчика. Со слов мужчины, водитель «Яндекс.Такси» покатался за счет клиента. Россиянин пишет, что таксист решил не доезжать до него, а немного схитрить. После того, как с пассажира снялись 99 рублей за поездку, шофер «Яндекс.Такси» поставил отметку в приложении, что пассажир уже в салоне. После этого водитель проехал вокруг дома, якобы выполнив заказ. Таким образом, пассажир не только потратил деньги, но и остался ни с чем, не добравшись до места назначения. Россиянин написал жалобу, а вот до хитрого водителя так и не дозвонился - тот сбрасывает трубку.

Вероятно, водителям «Яндекс.Такси» пассажиры совсем не нужны. В комментариях к очередному негативному отзыву девушка поделилась, что попадала в такие же ситуации с «Яндекс.Такси». Также, водители неоднократно отказывались от вызова уже после оформления заказа, сообщает девушка. Ради справедливости стоит указать, что россиянке «Яндекс.Такси» возвращает деньги при столкновении с такими некомпетентными водителями.

По такой схеме водителям «Яндекс.Такси» скоро будет крайне выгодно возить «призраков», а не реальных пассажиров. Ведь можно просто украсть чужие средства и кататься в одиночестве где угодно. Зачем же тогда нужны в авто незнакомые люди, их капризы, пробки и т.д.? Однако честность «Яндекс.Такси» и внимательность к отзывам реальных пассажиров уже находятся на достаточном уровне, чтобы пресечь подобный хитрый бизнес. Средства все равно придется вернуть, а вот работы в таком случае слишком умный водитель лишится сразу же.

Со стороны пассажира ситуация тоже крайне неуважительная. Она больше похожа не на временную аренду средства передвижения, а на благотворительный акт в адрес незнакомого человека. «Яндекс.Такси» оперативно реагирует на подобные скандалы, однако меньше их не становится. Возможно, все косяки перевозчика сосредоточены именно на подборе персонала.