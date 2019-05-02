Бомжевагон без скамеек: РЖД после всероссийского представления элитных купе опозорились по-крупному

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Пока вся Россия радуется введению новых вагонов с душем, пассажиры показывают, в каких ужасных условиях им приходится ездить.

Недавно представители РЖД показали в Москве новые вагоны, в которых можно найти все необходимые для комфортного путешествия услуги, вроде душа, микроволновой печи, сейфа для ценных вещей и прочих прелестей. Однако, обычные пассажиры компании сообщили о том, что истинное положение вещей, вероятно, выглядит совсем по-другому. В частности, они показали, как вместо элитных купе им для предоставили едва ли не бомжевагон без скамеек. Фотография наглядно продемонстрировала, что же имеют в виду недовольные клиенты и, следует признать, выглядит это действительно плачевно.

После всероссийского представления новомодных купе подобные снимки заставляют утверждают, что РЖД на этот раз опозорились по-крупному. Вероятно, на фото запечатлена электричка производства компании, однако факт того, что люди в ней должны ехать стоя, кажется вопиющим.

Сами представители РЖД столь неудобные фотодоказательства того, что улучшения их сервиса хоть и наступают, но вовсе не так быстро, как этого хотят по всей России, предпочитают не комментировать. Подобная реакция естественна, учитывая то, что положительную рекламу, связанную с новыми вагонами, перекрывать отрицательной, да еще и с отзывали недовольных клиентов, они, вероятно, не хотят.