Включи телек, отдёрни шторку: Россиян научили обманывать домушников в период майского отдыха

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Принятые меры позволят хозяевам сохранить своё жилище в безопасности.

Инспектор Росгвардии полковник Геннадий Белокопытов дал несколько советов россиянам, собирающихся отправиться на отдых в период майских праздников. Опытный силовик научил, как обмануть домушников, пока хозяина нету дома.

Как известно, жилище, оставленное без присмотра, становится объектом наблюдения квартирных воров, выслеживающих такие квартиры. Не озаботившиеся охраной хозяева, рискуют по возвращению из отпуска обнаружить свою квартиру обчищенной. Чтобы избежать этого, необходимо предпринять меры предосторожности, обратившись, в первую очередь, в профессиональные охранные организации. Кроме этого, можно попросить соседей заходить время от времени в пустующую квартиру: «Включи свет и телек, отдёрни шторку, проверь запоры», создавая иллюзию присутствия хозяев.

Многие поддаются искушению похвастаться своим времяпрепровождением и без устали публикуют информацию об отдыхе и фото в соцсетях, тем самым информируя квартирных воров о своём отсутствии. Белокопытов предупреждает, этого делать категорически нельзя, как и сообщать о купленных путёвках, авиабилетах и сроках своего отпуска. Также нужно не забыть отключить опцию геолокации в соцсетях.