Випила лишнего - давай подвезу. Таксист попытался воспользоваться перебравшей алкоголя девушкой

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Таксист, вместо того, чтобы везти своего пассажира домой, предложил ей познакомиться поближе.

Героиней этой неприятной истории стала набирающая популярность Instagram-блогер из Москвы. По её словам, в начале марта, в подвыпившем состоянии она вызвала машину от подруги, чтобы поехать домой. Однако, вместо того, чтобы просто отвезти пассажирку на место, водитель такси попытался воспользоваться ситуацией, предложив ей выпить пива и заехать в McDonalds. Слабо контролировавшая ситуацию девушка согласилась, но через некоторое время очень сильно об этом пожалела.

Напоив полубессознательную пассажирку пивом, водитель завез её на какой-то пустырь. Остановившись там, мужчина стал приставать к перебравшей алкоголя девушке, брал её за руку и предложил с переднего сиденья, где она находилась, перебраться на заднее. Несмотря на большой объем выпитого, пассажирка сумела догадаться, что именно с ней собираются сделать и начала, в меру своих сил, протестовать и требовать везти её домой. Мужчина, однако, некоторое время продолжал настаивать и внял её требованиям лишь тогда, когда невдалеке от них случайно проехала патрульная машина полиции.

В службу поддержки такси девушка обратилась сразу же, как только вернулась домой после инцидента. Позже сотрудники данного такси заверили девушку, что водитель был наказан и работать с ним прекратили.

Виновата ли девушка, что выпила лишнего? Возможно. Однако, в любом случае, в каком бы состоянии пассажир ни был, водителю такси никто не дает право поступаться общечеловеческими правилами морали.

Стоит отметить, о подобных случаях нередко можно прочитать в социальных сетях. Как бороться с непристойным поведением таксистов неизвестно. В полиции заявления такого рода, как правило, берут с неохотой, так как нет свидетелей и явных фактов изнасилования, либо побоев. Впрочем, также необходимо ообратить внимание и на то, что обо всей истории известно исключительно со слов самой блогерши, которая в своем рассказе даже не упомянула о каком именно такси идет речь.