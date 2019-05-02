Посылка-путешественница: «Почта России» организует туры для бандеролей

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Теперь «Почта России» занимается не только отправкой корреспонденции, но и организацией путешествий. Вот только не людей, а бандеролей. Так, некоторые посылки, будучи отправленными чуть ли не на соседнюю улицу, ухитряются по пути побывать в самых неожиданных местах.

В Twitter один из клиентов «Почты России» опубликовал фотографию маршрута его посылки с подписью: «Пришла посылка в Москву, смоталась в Вологду на недельку, да и вернулась обратно».

Такие случаи далеко нередкостны, и многие россияне проводят недели в ожидании возвращения своей посылки из тура по России. Иногда, даже случается так, что бандероли может посчастливиться «съездить» заграницу. Каким образом выстраивается маршрут доставляемой почты, остаётся неизвестным. Возможно, посылка-путешественница колесит по городам и странам до тех пор, пока сотрудники почты наконец-то не угадают, куда же её нужно было отправить.

Скорее всего, это как-то связано с тем, что «Почта России» заявила о своих намерениях открыть собственную авиакомпанию. В ближайший год-два федеральная почта планирует увеличить свой авиапарк, что в дальнейшем может привести к появлению нового пассажироперевозчика.

Таким образом, вероятнее всего «Почта России» сейчас проводит тест-драйв на посылках, выстраивая новые более выгодные маршруты для своего авиа-детища.

Если в дальнейшем почте всё же удастся воплотить свои мечты относительно авиакомпании, то на российском воздушном пространстве появится ещё один федеральный перевозчик, что означает всё большую государственную монополизацию в воздухе.