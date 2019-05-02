Ваши билеты это ваши проблемы. Сервис tickets.ru подставил «Аэрофлот»

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Покупкой кота в мешке обернулось для студентки обращение к услугам сервиса онлайн-покупки билетов tickets.ru. Приобретая билеты на авиарейс девушка даже не задумывалась о том, что что-то может пойти не так, однако, благодаря сбою в системе и лени сотрудников сервиса, она осталась не только без билетов, но и без денег.

Жительница Белгорода в социальных сетях просит помочь ей разобраться с возникшей ситуацией. Девушка, отправляясь на учебную практику, в целях экономии, совершила онлайн-покупку через сайт tickets.ru. Однако, через какое то время, она узнала о том, что при оформлении данных, в билете допустили ошибку. Фамилия и отчество были перепутаны местами, таким образом, девушка не смогла бы пройти на посадку.

Операторы сервиса онлайн-покупки билетов tickets.ru предложили осуществить замену фамилии и отчества за отдельную плату. Стоимость услуги оказалась практически равной стоимости самого билета и составила 26 431 рублей. Специалисты авиакомпании «Аэрофлот» объяснили девушке, что в сервисе, где она приобретала билеты, обязаны произвести эту процедуру совершенно бесплатно. После очередного запроса на изменение имени, операторы сервиса tickets.ru выставили счет уже в 32 007 рублей. Однако, видя, что такой вариант девушку не устраивает, они и вовсе решил поступить по принципу "ваши билеты - это ваши проблемы" и попросту прекратили отвечать на её письма, оборвав всякую коммуникацию.

Таким образом, ошибка, допущенная сервисом привела не только к тому, что девушка лишилась и денег и билетов, но и бросила тень на авиакомпанию "Аэрофлот", которая, по большому счету, никакого отношения к инциденту не имела. Впрочем, так как о ситуации известно лишь со слов самой пострадавшей, то можно предположить, что это не сервис подставил авиакомпанию, а сама девушка допустила ошибки при вводе информации на сайт.