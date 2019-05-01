Признали болезнью? Московские медики обещают вылечить гомосексуалистов

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Все обращения «пациентов» обещают сохранить в строжайшей тайне.

Медики из московского медицинского центра «Атлантик» обещают вылечить гомосексуалистов и сохранить их обращение в клинику в тайне. Специалисты выявили перечень заболеваний, которыми преимущественно страдают геи, в силу специфики своей сексуальной жизни. В виду того, что гомосексуалисты в основном совершают половой акт путем проникновения полового органа одного партнера в анальное отверстие другого, это вызывает целый комплекс заболеваний прямой, толстой кишки и ануса. Врачи центра назвали эти заболевания «Синдром гея» и уверяют, что смогут исцелить нестандартно ориентированных мужчин, которые обратятся к ним с этой деликатной проблемой.

Как выяснилось, сексуальные эксперименты, присущие гомосексуалистам провоцируют геморрой, анальную фистулу, анальные трещины, доброкачественные полипы и даже сифилис, это уже не говоря о травмах прямой кишки и анального канала. Назвав эти заболевания «синдромом гея», проктологи «Атлантика» возможно намекнули, что признали гомосексуализм болезнью. И если геморроем заболевают и по множеству других причин, то анальная фистула имеет более специфическую природу. Обращаться с ней в обычные клиники мужчины стесняются, поскольку в России еще не все готовы признать гомосексуалистов равноправными членами общества, а в государственных поликлиниках гораздо больший шанс утечки информации, ведь персонал не так держится за работу из-за маленькой зарплаты. Кроме того, медики намекают, что их лазерные технологии излечат недуги полностью, и практически сразу после процедуры мужчины смогут броситься в объятия к своим партнерам.