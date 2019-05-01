Окорок – не мясо? «Мираторг» Линников продолжает продавать итальянскую продукцию

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Накануне Виктор Линник божился, что импортной продукцией не балуется.

Агрокомпания «Мираторг» стала объектом всероссийской ненависти. Тогда как часть россиян давно отказалась от продукции скандального производителя, другие устраивают массовые протесты именно после комментария Виктора Линника о запрете на ввоз в Россию хамона и пармезана для личного употребления.

Напомним, что президент «Мираторга» назвал критиков его инициативы «балаболами, устроившими истерику из ничего». Сам же он употребляет иноземные деликатесы только за рубежом, а дома питается всем российским.

Но пока братья Линники ждут от соотечественников идей по развитию агропромышленного комплекса, они продолжают продавать мясную продукцию из Италии. Хотя, возможно, для владельцев агрохолдинга итальянский окорок – это уже не мясо, ведь пармезан они как-то же «отписали» Франции.

Отметим, что мясо-молочная продукция Италии на законодательном уровне ничем не отличается от испанского хамона и итальянского пармезана, поскольку Италия, как член ЕС, подпадает под продуктовое эмбарго, введённое в России в 2014 году в ответ на антироссийские санкции запада. Каким образом супермаркеты «Мираторг» продолжают реализацию «санкционного» товара, объяснений следует ожидать непосредственно от президента агрохолдинга.