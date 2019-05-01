В подарок ветеранам: «Яндекс. Такси» внезапно подорожает перед 9 мая

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Оказалось, что обычные таксисты сервису куда важнее, чем прошедшие войну ветераны.

«Яндекс. Такси» объявили крайне неприятную для своих клиентов новость. Как оказалось, прямо перед 9 мая служба подорожает. Столь внезапное поднятие цен представители службы попытались объяснить, выставляя себя с благородной стороны. Описали они все таким образом, что причиной подорожания оказались водители, заработок которых ни в коем случае не должен просесть. Именно поэтому представители «Яндекс. Такси» решили устроить такой подарок ветеранам.

Решение принималось совместно с таксопарками-партнёрами, которые после обратились с жалобой к «Яндекс. Такси», пеняя на рост цен на топливо, а также высокую стоимость содержания таксопарка. В результате возникла необходимость повышения тарифов. К примеру, стоимость поездки по тарифу «Эконом» увеличится с 5 до 7 рублей. В службе уверяют, что делается это, прежде всего, ради того, чтобы водители смогли получать оптимальный доход, но и сама служба не уходила в минус.

Тем не менее, напрашивается замечание насчет того, что служба, на водителей которой так часто жалуются на просторах сети, вероятно, несколько поторопилась с подорожанием. Проблема, прежде всего в том, что дату перед 9 мая они выбрали явно неудачно, однако не только это огорчает. Главное, чтобы с подъемом цены вырос и сервис, а по этому поводу пока вопрос остается открытым.