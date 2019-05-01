Прикрылись геями: Пекарня в Кемерове «раздула» скандал с нетерпимостью к ЛГБТ – сеть

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Владельцы заведения «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» ранее заявляли, что им пришлось закрыться из-за того, что они в грубой форме отказались обслуживать гомосексуалистов.

Накануне общественность взбудоражила новость о том, что Роспотребнадзор и ФАС якобы вынудили бизнесменов из Кемерова закрыть своё дело из-за нетерпимости к представителям сексуальных меньшинств. В местных СМИ распространили информацию, что владельцы пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» в грубой форме отказали в обслуживании гомосексуалистам, вывесив соответствующую табличку на входе.

Предприниматели пояснили, что стали жертвами «лживых нападок». Якобы Роспотребнадзор и ФАС пришли к ним с проверками после заявления от кемеровской газеты, которая была недовольна позицией пекарни по отношению к геям. «Как я понял, и мы ей (газете, - прим.ред.) не приглянулись тем, что не продаём хлеб *** (представителям ЛГБТ).

При этом владелец пекарни Антон Ипатов не отрицает наличия нарушений в работе заведения, но уверен, что закрыться им пришлось «по другим причинам». Роспотребнадзор заявил, что в заведении нет центрального водоснабжения. Бизнесмен не стал отрицать и этого, добавив, что персонал берёт воду с умывальника, а для личных нужд использует биотуалет. Всё это и другие нарушения Ипатов назвал «мелочёвкой».

Сеть неоднозначно отреагировала на новость о закрытии пекарни в Кемерове. Многие пользователи, даже относясь явно враждебно к гееям, усомнились в «чистоплотности» собственников заведения. Часть аудитории посчитала, что пекарня намеренно «раздула» скандал с нетерпимостью к ЛГБТ, чтобы привлечь на свою сторону радикально настроенных по отношению к гомосексуалистам граждан.

В то же время, в сети считают, что бизнесмены «прикрылись геями, чтобы отвести фокус от своих проблем, в частности, несоблюдения санитарных норм.