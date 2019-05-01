Раскрыт процент россиян желающих иметь закрытый интернет

Сегодня, 10:24

ВЦИОМ провел очередной исследование, которое показало, насколько сильно выросло доверие россиян к собственному правительству — почти половина страны поддерживает законопроект «об изоляции Рунета».

Аналитический правительственный центр и ВЦИОМ обсудили ситуацию, которая твориться вокруг подвешенного состояния интернета — речь идет не столько об интернет-пространстве, сколько о личностной свободе россиян.

По данным опроса, 52% людей считают, что России необходим свободный интернет, который делит пространство со всем миром. Из них лишь меньше половины понимают, что речь идет о свободе человека, а не о возможности подключаться к иностранным сайтам с музыкой, фильмами и играми.

Но остальные показатели пугают гораздо больше — из 48% оставшихся, 12% россиян «плевать» на дальнейшую судьбу «медиа-зоны», а 36% проголосовали за изоляцию.

Причем выбор той или иной графы не зависел ни от половой принадлежности, ни от возраста, ни даже от наличия интернета у опрашиваемого.

Ольга Краштановская, социолог и специалист по «элитам», объясняет это тем, что здесь ключевой фактор — это обеспеченность граждан. И дело даже не в свободном времени. Чем обеспеченнее человек, тем реже он старается появляться на территории медиа-пространства, поскольку интернет, благодаря тем же соцсетям, исключает любую приватности.

По словам Краштановской, как передает «Коммерсантъ», интернет стал убежищем для бедных, где такие люди способны себя чувствовать наиболее влиятельными - «иллюзия авторитета».

Процент бедности в стране раскрывать не нужно, по данным rg.ru, официально в 2019 году он составляет 13%, хотя по неофициальным, достигает почти 50% - очень близко к проценту людей, переживающих за свободу российского интернета.