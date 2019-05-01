Шоу Интуиция? Водители «Такси Максим» не могут составить грамотный маршрут

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Невозможность построить грамотный маршрут и содрать за это побольше денег – такой политики придерживается компания «Такси Максим» во время праздничных дней.

Многие водители на сегодняшний день в качестве своего проводника используют GPS-навигаторы, которые с лёгкостью могут построить маршрут в любой конец города, но видимо некоторые всё ещё полагаются на свою интуицию и неведанные силы, чтобы довезти клиента в нужный пункт.

Одна из пассажирок «Такси Максим» опубликовала запись, с коротким рассказом о своих приключениях во время поездки. Девушка пишет о том, что в один из праздничных дней она так и не смогла попасть в нужное ей место, так как таксист абсолютно не знал как построить правильный маршрут.

Далее ей пришлось в течении 40 минут «кататься попусту», наблюдая городские виды из окна, вызванного ей такси. По итогу поездки, она опоздала и ей пришлось идти пешком, но несмотря на качество предоставленной услуги, по факту которой пассажир не был доставлен туда, куда ему было необходимо, ей пришлось заплатить по завышенному тарифу, за то, что она «каталась».

Это Шоу Интуиция приводит к потере средств и времени пассажиров в то время, как компания не несёт никакого ущерба. Во многих похожих ситуациях клиенты оставляют такие вопросы без решения, так как не считают, потерянные ими деньги, большой суммой из-за которой стоило бы трепать себе нервы. Именно поэтому, зачастую, без принятия каких-либо мер, компании продолжают таким образом «сдирать» деньги со своих клиентов.