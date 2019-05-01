«Грибы с грибком»: «Магнит» выставляет в первые ряды просроченную продукцию

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Просроченной продукцией на прилавках «Магнита» уже мало кого можно удивить, но наличие грибов с грибком в первых рядах на полках супермаркета, это уже полная безответственность сотрудников.

Один из пользователей новостного интернет-форума Pikabu опубликовал фотографию вешенок, покрытых плесенью и находящихся в первом ряду на прилавке супермаркета «Магнит» с подписью «Грибы с грибами».

Само наличие такого товара на полках магазина вызывает множество вопросов, касаемо ответственности сотрудников залов торговой точки. Или они осознанно оставляют просроченную продукцию в продаже, рассчитывая на невнимательность покупателей с целью продажи непригодной продукции и получения большей выручки, или они просто не выполняют возложенные на них обязанности за соблюдением порядка среди товаров.

Ниже в комментариях, пользователи шуточно пишут о том, что это «грибы дор блю, элитные».

Однако, наличие несвежего товара уже не раз замечалось на полках сети супермаркетов «Магнит» по всей России и, по-видимому, генеральный директор не собирается предпринимать никаких мер по ужесточению контроля за продукцией, которая выставлена в зал для продажи.

Сотрудники в большинстве случаев при обращении их внимания на это, также отказываются предпринимать какие-либо меры и советуют в случае недовольства, приобретать товар в других магазинах. Только при отправке жалобы в Роспотребнадзор или же в вышестоящие структуры магазинов, можно наблюдать краткосрочные изменения.