«Почту России - в список таинственных мест»: россиянка получила посылку спустя два месяца ожидания

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На территорию Российской Федерации посылка пришла за два дня, а вот по России она «гуляла» пятьдесят шесть дней.

В социальных сетях одна россиянка написала, как долго она ожидала посылку, которую отправила ей ее сестра. Посылка начала свой путь из заграницы и уже через два дня оказалась на территории России. Но почему она так долго не могла добраться до своего получателя Почта России ответ не дала. Сестры уже приняли тот факт, что посылка без вести пропала. Однако, пропажа все-таки нашлась. Забавное совпадение. Девушка сфотографировала полученную посылку на книге под названием: «Таинственные места России». Прокомментировала она это следующим образом: «Почту России надо внести в этот список».

Как известно, Почта России своим клиентам очень часто преподносит сюрпризы в виде долгих ожиданий. На этот счет даже существует огромное количество приколов и картинок.

Скорее всего, такая недостаточно оптимизированная работа связана с тем, что финансирование данной организации крайне низкое.

Приведем в пример еще один случай недоделанной работы Почти России. 4 марта была отправлена посылка из Екатеринбурга в Кострому. 30 апреля получатель посылки сообщил, что ее до сих пор нет. Выяснилось, что 9 марта посылка была доставлена в почтовое отделение Костромы. Однако, извещение об этом на указанный адрес не пришло, звонков и иных оповещений тоже не было. Через какое-то время посылку отправили обратно в Екатеринбург. В связи с этим, стоимость доставки пришлось оплатить два раза. «Самый прикол в том, что доставка туда стоила 255 рублей + 45 рублей конверт и чтобы мне сегодня забрать ее с почты, также нужно было заплатить 240рублей. Вопрос за что платить? За то, что почта работает неисправно», - выразила свое недовольство девушка, отправлявшая посылку.