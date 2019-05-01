Неудачные перелёты от «Аэрофлота»: Как получить деньги за отменённый рейс?

Сегодня, 04:59

Пассажиры «Аэрофлот» в социальных сетях всё чаще рассказывают о своих неудачных перелётах, благодаря стараниям авиакомпании. Отмена рейса может испортить любой даже самый долгожданный отпуск, поэтому всегда необходимо знать в каком случае вы можете вернуть потраченные средства.

Так пользователи Instagram пишут о своих гневных и расстроенных чувствах относительно качества услуг, предоставляемых «Аэрофлотом». Один из их пассажиров рассказывает в своём посте о том, что «долгожданный идеальный без пересадок рейс на Бали отменили». Далее клиент авиакомпании конкретизирует, что был отменён только один из рейсов, а именно обратный, до Москвы.

Загвоздка оказалась в том, что получить компенсацию пассажир так и не смог, так как для этого авиакомпании просит о полной отмене всех взаимосвязанных рейсов, что означает отмены всей поездки в целом.

Такие непонятные схемы приводят к тому, что люди вынуждены или полностью отказываться от своего отдыха, или переплачивать за новый билет, чтобы всё же уехать отпуск и вернуться без происшествий, как и планировалось изначально.

Этот способ может сильно подпортить планы и потрепать нервы пассажирам, теряющим либо поездку, либо деньги в данном случае в то время, как сама авиакомпания ничего не теряет или даже остаётся в плюсе.

Для того, чтобы успешно вернуть потраченные деньги на билеты, для начала нужно выяснить то, по чьей вине был отменён перелёт. Если инициатором отмены покупки стал пассажир, то в редких случаях можно рассчитывать на полную компенсацию, однако если же инициатива об отмене рейса или брони исходила от авиакомпании, предоставляющей услуги перелёта, то её представители должны без проблем пойти на встречу.

Во втором случае авиаперевозчик должен предложить другой перелёт или же полностью возместить стоимость авиабилета, но только, если перелёты связаны между собой и были приобретены одним сегментом. В целом, при возникновении похоже ситуации всегда стоит лишний раз перестраховаться и владеть информацией до того, как случится что-то похожее.