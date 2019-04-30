Фонограмма – кто расследует? Победой Микеллы Абрамовой в шоу «Голос.Дети» заинтересовались в Голландии

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К расследованию подключились авторы проекта The Voice.

Голландские авторы вокального конкурса из компании Talpa Media будут участвовать в проверке подлинности результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети». Накануне Константин Эрнст, гендиректор «Первого канала», заявил, что подключит к проверке специалистов из компании Group-IB. Эти эксперты тесно сотрудничают с Интерполом, поэтому можно говорить, что проверка результатов плавно переросла в расследование.

Напомним, 26 апреля в финале шоу «Голос.Дети» с отрывом в 80 тыс. голосов победила Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. О том, что голосование было нечестным, первыми затрубили зрители, позднее к ним присоединились знаменитости.

Они не согласны, что слабые вокальные данные Микеллы оценили выше, чем основательную вокальную подготовку мальчика из Казахстана Максима Ержана. Сейчас на официальном YouTube-канале конкурса доступны лишь некоторые выступления дочки Алсу, к остальным администрация ограничила доступ. Впрочем, достаточно прослушивания двух исполнений – на слепых прослушиваниях и первом эфире, чтобы заметить разницу.

На видео отчётливо слышно, какие уверенные ноты берёт Микелла. Девочка чётко применяет вокальные техники, а её голос не дрогнет ни разу за всю песню, несмотря на то, что она постоянно поглядывает на маму. Тогда как на первом же эфире Микелла, применяя те же приёмы в вокале, почти шепчет в микрофон, ей не хватает воздуха, ноты «проваливаются» на полуфразе, а часть из них девочка просто выкрикивает «мимо кассы».

Многих это натолкнуло на мысль об использовании фонограммы, что маловероятно. Скорее всего, исполнения на слепых прослушиваниях «вытягивают» уже в студии на постпродакшене, чтобы помочь детям в эфире звучать сносно, чему помешало волнение во время записи.

Что же касается финала шоу, то гипотеза о подтасовке голосов тоже вряд ли подтвердится, поскольку «Первый канал» использует систему, внедрённую авторами в оригинальной, голландской версии. Вероятно, сыграл фактор призыва: друзья семейства Алсу не упускали возможность и агитировали отправлять голоса за Микеллу, что и вылилось в существенный отрыв. Как бы то ни было, уже известно, что дочь Алсу награды не лишат вне зависимости от того, какими будут результаты проверки.