Теперь заживём: «Магнит» отказался от поглощения «Ленты» и других крупных сделок

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Крупнейшая в России торговая сеть внимательнее пересмотрела свои финансовые обороты.

С марта 2019 года в кругах «королей» супермаркетов в России велись жаркие споры о том, кому достанутся акции популярной сети «Лента». Напомним, что за право на бренд боролись «Севергрупп» и акционеры «Магнита», которые хотели выкупить 100% «Ленты» за $ 1,78 млрд.

После долгого молчания «Магнит» отказался от поглощения конкурента и вообще каких-либо крупных финансовых сделок. Аргументированную причину представители компании не назвали, пытаясь уйти от ответа словами о будущих планах на локальную монополию и выросшими налогами. Впрочем, связано это может быть с упавшей в 1,5 раза - до 3,5 млрд рублей- чистой прибылью «Магнита» в первом квартале 2019 года.

Судя по сообщениям в соцсетях, ежедневно в российских провинциях открываются несколько магазинов «Магнита». Тогда как в одном месте с мыслями «Теперь заживём» его появления ждали долго, то в других торговая сеть попадает в эпицентр конкуренции, что вполне вероятно крайне негативно скажется на следующем отчётном квартале.

Повлиять на решение «Магнита» могли и возмущения покупателей «Ленты». Они долгое время противились идее поглощения, считая, что качество продукции резко упадёт. В таком случае, приобретение «Магнитом» «Ленты» в полном объёме стало бы полным фиаско. Хотя отказываться от услуг «Магнита» клиенты продолжают и без крупной сделки по поглощению.

25 апреля было официально оглашено, что «Лента» продаётся Алексею Мордашову из «Севергрупп».