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Несмотря на то, что первый квартал стал успешным для компании.

Авиаперевозчик наконец-то опубликовал отчёт о своей финансовой деятельности за начало 2019 года. Как можно узнать из официальных данных, «Аэрофлот» более чем удачно справляется со всеми финансовыми проблемами, которые подбрасывает мировой кризис.

В частности, «Аэрофлот» увеличил объёмы выручки в первом квартале 2019 года на 21,1% в сравнении с тем же периодом в 2018 году. Весь убыток авиакомпании связан с увеличением самолётов, взятых в лизинг, и необходимым количеством топлива, цена на которое тоже неустанно повышалась, впрочем, прибыль всё равно показывает, что «Аэрофлот» начал год очень хорошо.

Но, очевидно, не настолько хорошо, чтобы позволить пассажирам насладиться всеми преимуществами путешествия «Аэрофлотом». Так, пассажиры неожиданно для себя узнали, что компания сократила меню – прямо в преддверии сезона отпусков. Новость стала настолько неприятной для клиентов авиаперевозчика, что некоторые уже готовятся голодать в вынужденных перелётах «Аэрофлотом».

На низком уровне – вероятно, из-за постоянной текучки кадров – остаётся качество сервиса: неожиданные изменения в графиках, потерянный багаж, грубость и бездействие сотрудников компании, метаморфозы с ценами на билеты и множество других проколов просто не гарантируют «Аэрофлоту» сохранение накопленной годами репутации.

К сожалению, опубликованный финансовый отчёт может стать последним глотком счастья для перевозчика. За указанный период «Аэрофлот» участил допущение своими сотрудниками ошибок. Однако, пока российские пассажиры из-за неимения адекватной альтернативы жалуются на потери и голодовки в соцсетях, иностранцы готовятся подать в суд. Компанию обвиняют в некомпетентности. Не исключено, что примеру поддадутся и соотечественники «Аэрофлота», чьи права нарушают намного чаще.