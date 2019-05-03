В Сургуте, рискуя жизнью, юноша спас лисенка

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Поистине героический поступок совершил подросток в ХМАО во время зимней рыбалки вместе со своим отцом в минувшие выходные, подробности которого стали известны благодаря посту в социальных сетяx.

20 апреля Виктор вместе со своим сыном Константином приехали на протоку Кривуля, чтобы порыбачить. Начав бурить прорубь, мальчик заметил какое-то движение вдалеке и побежал посмотреть. Отец лишь успел крикнуть вдогонку, что лед может быть тонкий и, к сожалению, оказался прав — буквально через десять метров Константин с криком ушел под воду.

«Я перепугался, наверное, сильнее, чем он, — вспоминает отец мальчика. — Всё бросил и побежал вытягивать Костю из ледяной воды. А он мне кричит, что там на льду лисенок замерзает, надо спасать».

Как лисенок оказался один посреди замерзшей реки, остается только догадываться. По некоторым данным, в этом могут быть повинны браконьеры, которые убили лисицу, а ее потомство просто выкинули на лед. Животное отчаянно отбивалось от попыток закутать его в шарф или тряпки и успокоилось только в теплом ботинке.

Вернувшись домой, Виктор, по совету знакомого зоолога, напоил лисенка водой и накормил обычным детским питанием с курицей. В квартире животное наотрез отказалось покидать свое новое убежище, поэтому его решено было назвать Ральфиком, в честь марки ботинка — RalfRinger. Через несколько дней этот же зоолог забрал лисенка и помог пристроить его в добрые руки.



