Наталья Сергунина рассказала о новом маршруте на портале «Узнай Москву»

Сегодня, 13:57

Заммэра российской столицы Наталья Сергунина прокомментировала появление на портале «Узнай Москву» нового экскурсионного тура. Его разработка была приурочена специально к 29 апреля. Именно в этот день на ежегодной основе весь мир отмечает Международный день танца. Он проводится в день рождения балетмейстера Жан-Жоржа Новерра (Франция), которого называют отцом современного балета. Такую информацию передает портал столичного мэра.

В своем комментарии чиновница сообщила, что тематикой нового экскурсионного тура было выбрано хореографическое искусство. В рамках прогулки гости и жители мегаполиса посетят десять его «танцевальных» мест. С помощью интерактивного гида они смогут ознакомиться с информацией об истории старейших театров Москвы и местах обучения актеров и танцоров. Начальный пункт маршрута — Большая Дмитровка, а локацией завершения прогулки являются танцевальные площадки у Андреевского моста и кинотеатра «Пионер». Длительность прохождения маршрута длиной в 6,5 километра составляет примерно полтора часа.







