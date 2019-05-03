Москвичи отправят в плавание бумажные кораблики с «добрыми мечтами»

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«Для участия необходимо отличное настроение и бумажный кораблик. Его можно будет получить на месте», - сообщили в оргкомитете городских проектов «Московские сезоны». Флешмоб по запуску бумажных корабликов пройдет в Парке Горького 16 мая и даст старт фестивалю «Николин день».

Как сообщили организаторы, фестиваль пройдет в Москве с 17 по 19 мая, в его программе – концерты и театральные представления, шоу, спортивные выступления и мастер-классы. Основной посыл мероприятия - вера в чудо человеческого общения. Принять участие в запуске корабликов сможет любой желающий. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете фестиваля. Также в флешмобе и параде примут участие музыканты и актеры, духовые оркестры. Они также выступят фестивале «Николин день», который представит программу на восьми площадках столицы. Флешмоб «Чудо в каждом мгновении» также украсят фигуры рыб и белых бумажных корабликов.







