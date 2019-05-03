Исаак Калина прокомментировал завершение конкурса «Учитель года Москвы – 2019»

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Руководитель столичного Депобразования Исаак Калина поздравил победителя, финалистов и участников завершившегося конкурса «Учитель года Москвы – 2019». В первый раз за последние шесть лет триумф на нем праздновала женщина. Речь идет об Анне Макаровой — преподавателе начальных классов школы №2033.

Как рассказал Исаак Калина, Анна Макарова будет представлять столицу на всероссийском конкурсе «Учитель года – 2019». Он пройдет в начале сентября текущего года в Грозном. В субботу (27 апреля) московская делегация посетит этот город, чтобы «осмотреться и выбрать тактику для финала».

Стоит добавить, что партнеры конкурса ГК «Просвещение» и ВТБ вручили победителю, лауреатам и еще четырем финалистам памятные подарки. В решающем этапе участвовали 29 человек. Экспертная группа отобрала их по итогам предварительной стадии, в которой состязались 12500 учителей.







