Последний шашлык: Некачественное мясо может угрожать россиянам на майские праздники

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Чтобы не заработать тяжёлое отравление, и не наблюдать за тёплыми майскими деньками из больничной палаты, перед походом на шашлыки, желательно соблюдать несколько важных условий.

Россиян в этом году ожидает неделя «наоборот» - рабочих дней всего два, остальные пять «придётся» отдыхать. Многие запланировали отдых с семьёй на природе, где по традиции можно будет пожарить шашлык. Чтобы отдых действительно удался, необходимо учесть несколько важных моментов.

Необходимо внимательно проверить мясо на соответствие срокам годности. В пылу праздничного ажиотажа недобросовестные поставщики могут попытаться сбыть залежалый товар. Мясо не должно быть влажным, от него не должно исходить затхлого или кислого запаха, а на ощупь оно должно быть упругим.

Если же предпочтение отдаётся уже маринованному мясу, необходимо поинтересоваться сроком реализации. Так, если приобретать шашлык в пластиковых ведёрках, нужно обращать внимание, чтобы крышка была чуть вогнута, и ни в коем случае не вздувалась.

Срок реализации маринованного мяса различается в зависимости от типа маринада. Уксусно-лимонный маринад позволяет сохранить мясо в течение трёх дней, а майонезно-сливочные или кефирные заправки и того меньше.

Так, год назад в Красноярске мужчина приобрёл в супермаркете маринованный шашлык с истёкшим сроком годности. Руководство магазина было оштрафовано за просроченный товар на 20 000 рублей, а также выплатило покупателю порядка двух тысяч рублей.

Остальные продукты праздничного стола также желательно проверить на соответствие сроку годности, массу неудобств на природе может доставить не только просроченный шашлык, но и разного рода сосиски и колбаски, которые любители жарят на гриле.

В процессе приготовления шашлыка и после застолья важно соблюдать меры противопожарной безопасности. Необходимо очистить зону возле костра от сухих листьев и травы, а после пикника потушить пламя.

Если с умом подойти к организации досуга на майских праздниках, есть риск получить массу приятных эмоций и позитивных воспоминаний.