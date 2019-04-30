Ошибка сотрудника авиакомпании обернулась для пассажирки порчей отпуска и здоровья

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Халатность сотрудника авиакомпании стоила пассажирке здоровья и долгожданного отпуска. Пострадавшая утверждает, что представители авиакомпании игнорируют её и не занимаются решением проблемы.

Как известно, любая авиакомпания несёт перед своими пассажирами ответственность не только за качество предоставляемых услуг, но и за решение проблем, возникающих в процессе. Однако на деле, пассажиры нередко остаются наедине со всеми неприятностями, возникшими в том числе и по вине работников авиаперевозчика, что оборачивается для них не только большими денежными затратами, но и потерей нервов и здоровья.

Так, по словам одной из пассажирок, во время регистрации на рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» ей не повезло стать жертвой халатности диспетчера, допустившей всего одну, но роковую ошибку, и нарваться на безразличие представителей компании и аэропорта к проблемам, возникшим, как она считает, по их вине.

Неприятности у пассажирки из Ульяновска начались после прилёта в Москву, откуда далее она должна была проследовать в Анталию, а затем в Хургаду. Однако покинуть гостеприимную столицу на борту самолёта россиянка так и не смогла. Как она утверждает, виной тому послужила ошибка сотрудницы, к которой она обратилась с вопросом о местонахождении нужных ей терминала и стойки регистрации. Сотрудница авиакомпании, изучив предварительно все документы, сама зарегистрировала пассажирку на рейс, приняла багаж и выдала посадочный талон, с которым в последующем та без проблем прошла паспортный контроль.

Только во время досмотра выяснилось, что посадочный талон была выдан совершенно для другого человека, следующего другим рейсом и самолётом другой авиакомпании. Сотрудница, допустившая ошибку, принесла клиентке извинения и отправилась исправлять свою ошибку. Однако, на этом «приключения» не закончились. Самолёт россиянки улетел, а багаж оказался утерян.

Как подчёркивает пострадавшая, на поиски багажа ушло порядка 4 часов, и всё это время она слёзно умоляла сотрудников аэропорта и авиакомпании о помощи, но те помогать не спешили. В результате после двух суток нахождения в чужом городе, скитаний в поисках помощи и предъявлений претензий на сайте перевозчика пассажирка, истощённая и морально, и физически, с жалобами на поднявшуюся температуру и пропавший голос так и не сдвинулась с мёртвой точки. А авиакомпания, по словам пострадавшей, так и не оказала никакого содействия для решения сложившейся ситуации.

«К начальству не пускают, контактов не дают» - пишет в Сети девушка, чтобы как-то привлечь внимание к происходящему.

По всей видимости, возникшая проблема старательно замалчивается провинившимися сотрудниками, надеющимися, вероятно, что информация о произошедшем не дойдет до их руководства. И, если так действительно произойдет, то сложно сказать, удастся ли пострадавшей, чей отпуск обернулся настоящими адскими муками всего из-за одной ошибки, добиться справедливости и вернуть хотя бы часть потраченных денег, ведь здоровье и нервы, увы, авиаперевозчик уже не в силах ей вернуть.