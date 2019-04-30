S.T.A.L.K.E.R. станет реальностью? Запущенные украинские АЭС могут привести к глобальному атомному взрыву

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Пущенная на самотек жизнь атомных электростанций грозит Украине уничтожением всей территории страны.

Инфраструктуры атомных электростанций на территории Украины находятся под большой угрозой. Все помнят печально известную чернобыльскую катастрофу, последствия которой наши страны расхлебывают до сих пор. По мнению экспертов, сегодняшнее состояние многих атомных объектов на Украине близко к критическому. Ситуация настолько серьезна, что уже в ближайшие годы, с точки зрения отдельных специалистов, реальностью может стать знаменитая игровая адаптация последствий атомного взрыва - S.T.A.L.K.E.R..

Содержание многочисленных атомных объектов требуют серьезных финансовых вливаний, однако деньги, регулярно выделяемые ЕС, украинские власти пускают в собственнеы карманы. Сейчас внештатные ситуации все чаще беспокоят различные станции. Если случаи участятся, то катастрофа неизбежна, например, Запорожская АЭС после взрыва может затронуть всю украинскую территорию.

Пользователи сети решили, что таким халатным отношением к атомной катастрофе, украинцы приближают судьбу компьютерной игры, которую придумали они же. События игры S.T.A.L.K.E.R. разворачиваются в альтенативной Украине на территории Чернобыльской АЭС, где появилось множество аномалий, с нынешним положением этот мир может стать реальным. А власти игнорируют тот факт, что они приближаются к катастрофе семимильными шагами.

Кроме Запорожской АЭС проблемы возникали и на Хмельницкой, где произошел сбой защиты ядерного реактора. Эксперты установили что угроза катастрофы для Украины составляет 80%. Проблема создается не только отсутствием финансирования, но и игнорирование использования Российского топлива для АЭС. На сегодняшний день используется американское топливо, которое становится на украинские энергоблоки без согласия с инструктором, а о безопасности, в таком случае, судить сложно, так считает бывший директор Чернобыльской АЭС Михаил Уманец.

Чтобы напомнить людям о тех ужасных последствиях общество выпускает различные игры и кинокартины, которые отображают весь ужас. Существует даже наглядный пример последствий – это зона отчуждения, но, видимо, и она не помогает понять властям, что угроза атомного взрыва становится все ближе. Граждане задаются вопросом, неужели альтернативный мир S.T.A.L.K.E.R. станет реальностью уже в ближайшее десятиетие?