Корь мутирует? Врач не смог поставить диагноз тяжелобольному ребенку с сыпью

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Педиатр не определилась – корью болеет ребенок или ангиной, а на следующий день родителям пришлось вызывать другого врача.

В последнее время случаи заболевания корью учащаются. Так, множество случаев зафиксировано не только в США и Украине, но в России. Из последних – пострадали Смоленская и Свердловская области. Корь – это страшное заболевание, которое сначала похоже на обыкновенную простуду и обнаружить его можно только через 2-3 дня из-за сыпи по всему телу.

Так, один из пользователей Twitter поделился историей о том, как его племяннику ставили диагноз. По его словам, ребенок был пару дней с температурой, а потом его тело покрылось сыпью, как при кори. Родители вызвали врача на дом, но он не смог поставить диагноз тяжелобольному ребенку, так как не определился – ангина это или корь. Достаточно странный «разброс» в заболеваниях, но, как бы то ни было, родителям пришлось вызывать другого врача, чтобы определить, что с их сыном.

«Корь мутирует что ли?», - написал обеспокоенный пользователь.

Стоит отметить, что ребенок был привит и по идее должен легче перенести болезнь, если это действительно корь, но случаи по РФ учащаются. Так, в соцсетях одна из учениц поделилась тем, что не пошла в школу, потому что у ее одноклассника подозрение на корь. По ее словам, через месяц экзамены, а школу могут закрыть на карантин, что не является такой уж и радужной перспективой.

Как бы то ни было, россиянам стоит пройти вакцинацию и обезопасить своих детей от такой болезни, ведь она имеет опасность инвалидности или летального исхода в 1,8% случаев. А антипрививочникам хотелось бы посоветовать либо присмотреться к вакцинации получше перед лицом тяжелого заболевания, либо же активно укреплять иммунитет.