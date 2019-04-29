Не спрятаться, не скрыться: МВД может отобрать у россиян врачебную тайну

Сегодня, 11:15

Правоохранительные органы намерены расширить свои полномочия за счет отбирания прав у пациентов.

Представители МВД выступили с заявлением о том, что хотят получать доступ к данным пациентов, которые относятся к врачебной тайне. В частности, правоохранителей интересуют больные психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией. Это якобы должно помочь в предупреждении преступлений. Минздрав с ответом на официальный запрос правоохранителей пока не торопится.

Стоит отметить, что попытки правоохранителей «протолкнуть» закон о врачебной тайне происходят уже не в первый раз. ГИБДД разработали соответствующий проект еще в конце прошлого года, но в Госдуму он так и не был внесен как раз-таки из-за противодействий в Минздраве. Теперь же стало известно, что в марте уже 2019 года органы полиции обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой, требуя оптимизации процесса получения сведений об определенных лицах, которые могут представлять опасность для общества. Единственной оговоркой в данном случае является то, что вопрос врачебной тайны они хотят «опустить», дабы облегчить процесс расследования в отношении подобных субъектов.

С одной стороны, обеспокоенность полиции вполне понятна. Согласно статистике, из общего числа преступлений «каждый третий находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения». Это безусловно серьезный факт, однако тем не менее, отбросив данную секретность, россияне тут же лишаются серьезного и долгие годы нерушимого права.

Учитывая то, что МВД может отобрать у россиян врачебную тайну, даже при желании не выйдет не спрятаться и не скрыться от «всевидящего ока» полиции России.