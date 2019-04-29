«Бермудский треугольник» чемоданов. «Аэрофлот» портит отдых своим пассажирам, теряя их багаж

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Что может омрачить отпуск сильнее, чем потеря багажа на время отдыха? Лучше других, пожалуй, на этот вопрос смогут ответить пассажиры «Аэрофлота», вновь и вновь остающиеся без своих вещей.

Любой человек, отправляясь в отпуск, мечтает, чтобы все прошло безукоризненно, однако получается это далеко не всегда.

Наиболее частой проблей является, конечно, потерянный багаж. Чаще всего чемоданы пропадают без вести, пересекая российскую границу. Возможно, где-то в «Аэрофлоте» есть «Бермудский треугольник», где ждут своего часа потерянные вещи.

Так, одна из пассажирок рассказала о своём «удачном» отпуске в Минске, где сотрудники авиакомпании не загрузили её багаж в самолёт. В дальнейшем, спустя какое-то время чемодан всё же нашёл дорогу до Минска, но сразу по прибытии он был безвозвратно утерян уже на месте. При попытке выяснить обстоятельства утери и условия возмещения ущерба, некомпетентные сотрудницы минского отделения «Аэрофлота» не смогли дать ответа ни на один из интересующих вопросов.

«Лучшая авиакомпании России? Боюсь думать, что творится в худших», - пишет женщина в своём Twitter.

Другой клиент топовой российской авиакомпании оставил короткий и лаконичный отзыв, коротко и ясно описывающий всю ситуацию: «Аэрофлот потерял багаж. Есть ли ещё способ сильнее испортить человеку неделю в Австрии?».

Со стороны пассажиров неоднократно мелькали жалобы по поводу испорченных поездок, причиной которым становится отсутствие надлежащего контроля за пассажирским багажом.

Иногда чемоданы теряются за отсутствием опознавательных знаков или штрих-кода, поэтому людям советуют чаще обращать внимание на то, прикреплён ли нужный штрих-код и чем-нибудь «помечать» свой багаж.

Все эти проблемы, конечно, свойственны не только «Аэрофлоту», но и прочим отечественным авиакомпаниям. Однако, хочется верить, что именно «Аэрофлот», как лидер российского рынка, сможет сформировать первый успешный кейс по преодолению этих проблем.