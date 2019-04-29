Душевнобольная девушка, заказав лекарство, попала под подозрение в перевозке наркотиков

Сегодня, 08:00

Дарья Беляева заказала посылку с лекарством из Польши и оказалась под подозрением стражей порядка. В лекарстве содержится бупропион, который является производным наркотического вещества.

Дарья Беляева страдает шизотипическим расстройством, которое обычно лечится при помощи серотониновых препаратов. Но они помогают далеко не всегда, поэтому девушка попросила у врача совета. Медик рекомендовал девушке препарат «Элонтрил», который в России не найти на прилавках аптек, поэтому девушка приняла решение купить его из-за границы. Заказав посылку из Польши, Дарья Беляева ожидала, что новое лекарство поможет в борьбе с недугом.

Когда девушка получила препарат, оказалось, что в нём содержится бупропион, который является производным от эфедрона. А он, в свою очередь является наркотическим веществом. То есть теоретически, пациентка психотерапевта могла купить препарат для того, чтобы использовать его для создания наркотиков.

Фото опубликовано на сайте e1.ru

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье ст. 229.1 УК РФ за незаконное перемещение наркотических средств в крупном размере через таможенную границу. В подобной ситуации может оказаться едва ли не каждый, кто решит приобрести лекарства из-за границы. Дело в том, что не существует универсального списка лекарств, химические свойства которых так или иначе могли быть отнесены к разряду наркотиков. Такой список состоял бы из тысяч наименований.

Однако существуют списки наркотических и сильнодействующих веществ, в которых можно проверить препарат. Дарья Беляева проверила бупропион, и он до сих пор не наблюдается ни в одном из запрещённых списков.

Помимо этого, согласно мнению эксперта, «крупный размер» вменяется девушке совсем необоснованно – ведь таблетки взвешивали полностью, а наркотического вещества в чистом виде там гораздо меньше.

Девушке грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет, и, по мнению некоторых экспертов, дело может быть сфабриковано. Адвокат обвиняемой ничего добиться не смог, несмотря на очевидность того, что обвинение буквально «высосано из пальца». Девушка была вынуждена обратиться к другому юристу.

Несправедливость обвинений возмущает общественность, проблема особенно близка тем людям, которые, как и Дарья, наблюдаются у психотерапевта. Люди возмущаются, спорят, высказываются на форумах, и хотят создать петицию в поддержку. Как закон распорядится судьбой душевнобольной девушки – покажет лишь время.