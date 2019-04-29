Яндекс.Нагибатор. Такси от Яндекса отказалось везти россиянина домой

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Приложение Яндекс.Навигатор, вместо того, чтобы помочь таксисту отвезти молодого человека домой, проложило безумный маршрут и заставило водителя высадить пассажира в незнакомом районе.

Все чаще и чаще в социальных сетях недовольные клиенты служб такси описывают свои случаи неудачных поездок. Житель Санкт-Петербурга столкнулся с тем, что таксист высадил его на окраине города, не доставив до пункта назначения. Причиной такого поведения водителя стал очень длинный и странный маршрут, который проложило навигационное приложение Яндекса.

Сам герой истории, по всей видимости, в тот вечер мог даже не попасть домой, так как до своего района ему пришлось добираться не только с самой окраины города, но и через разведенные мосты.

Намекает на это и сама цитата, заканчивающаяся многозначительной фразой - «все очень плохо».

И действительно, стоит омтетить, что, несмотря на все свои очевидные преимущетсва, Яндекс.Такси обладает рядом ощутимых недостатков, таких как практически полное отсутствие контроля за водителями со стороны компании и техническое несовершенство самого приложения. Технические проблемы, при этом, приводят не только к ситуациям, когда цена поездки спонтанно вырастает на пару десятков рублей, но и, как в случае с этим молодым человеком, к случаям, когда поездка в принципе отменяется, а пассажира попросту бросают в чужом районе.

На просторах сети можно найти немало негативных отзывов о работе того же Яндекс.Навигатора, который в шутку называют не иначе как «Яндекс.Нагибатором» - как раз за его способность «нагнуть» любое путешествие куда бы то ни было.

Впрочем, все перечисленные сложности являются ничем иным как проблемами роста, свойственными любым крупным компаниям, стремящимся развивать собственные продукты - а именно этим и занимается Яндекс и на каждого недовольного клиента их такси приходится по нескольку довольных постоянных клиентов.