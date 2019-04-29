«Хабалка с федерального канала»: Россияне потребовали убрать Ольгу Скабееву с ТВ

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Ольга Скабеева стала предметом обсуждения многих россиян за то, что она является достаточно неоднозначной и неординарной личностью, на которую каждый смотрит по-своему. Кто-то с осуждением, а кто-то с восхищением.

Журналистка Ольга Скабеева обрела широкую известность сравнительно недавно, благодаря своим резким и далеко не всегда тактичным высказываниям на телевидении. Являясь телеведущей ток-шоу «60 минут», она уже успела сыскать себе славу острой на язык дамы с очень твердыми взглядами. Многие зрители, однако, увидели в её ультрапатриотичной позиции лишь хамство и желание отвлечь внимание населения страны от внутренниз проблем на Украину и США.

Недоброжелатели Ольги называют её не иначе как «хабалка с федерального канала» и регулярно высказываются в пользу отстранения журналистки от эфира. По их мнению, её агрессивный и жесткий характер совсем не подходит для того, чтобы веси дискуссионные телепрограммы.

Отдельный ужас у либеральной части населения вызывает её активная риторика по украинскому и крымскому вопросам. Скабеева решительно поддержала возвращение полуострова, а также активно освещала ход последней пеезидентской кампании, высказываясь в поддержку Владимира Зеленского.

Однако, в противовес «хейтерам» есть и те, кто разделяет её взгляды и считает её настоящей патриоткой, не дающей спуску недоброжелателям страны. Поклонники её творчества, при этом, есть не только внутри России, но и за её пределами - во время обоих туров украинских президентских выборов в сети появлялись фотоснимки избирательных бюллетеней на которых было написано её имя.

Таким образом, хоть недевольство определенной части населения работой Ольги Скабеевой и можно понять, необходимо признать, что и поклонников у неё более чем достаточно. А поэтому, ожидать её скоро исчезновения с российских телеэкранов определенно не стоит.