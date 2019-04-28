Операция «переадресация»: Россиянка невольно стала сотрудницей Ростелекома из-за хитрости мошенников

Вчера, 22:52

Мобильный телефон девушки разрывается от звонков ничего не подозревающих людей, желающих подключиться к Ростелеком.

Жительница Екатеринбурга заметила, что в городе телефонными мошенниками начата операция «переадресация». Причем, явление это набирает массовость. Так, на днях девушке начали докучать незнакомые люди, которые абсолютно убеждены, что дозваниваются в Ростелеком. Они просят подключить услуги и недоумевают от того, что попадают на «левого» человека. Так россиянка невольно стала сотрудницей Ростелекома из-за хитрости мошенников. Поскольку Tele2 является дочерним предприятием Ростелеком, жертва махинаций пошла искать помощи у техподдержки обеих компаний.

Прекратить назойливые звонки операторы не спешили. Девушку посылали из одной компании в другую несколько раз, пока она не взяла ситуацию в свои руки. Екатеринбурженка разузнала у последнего звонящего ей человека, какой номер он набирал, прежде чем к ней попасть. Получив заветные цифры, жертва мошенников «пробила» номер в интернете. Отзывы подтвердили: девушка далеко не единственная, кому надоедали звонки.

Однако есть некоторое отличие, проливающее свет на ситуацию. В отзывах люди жалуются на звонок от якобы менеджера Ростелекома, уведомляющем о новых тарифах. Людей не только убеждают в «смене тарифа», но даже якобы отправляют на дом специалистов по подключению и заставляют приобретать приставку к телевизору. Переадресацию на мобильный номер девушки из Екатеринбурга мошенники могли установить, чтобы скрыться или заново начать названивать с нового номера.

В Tele2 девушке все же объяснили, что отключить пресловутую переадресацию не выйдет. Установить ее также могли легко и просто без ведома жертвы. Единственный способ прекратить «работать на Ростелеком» - сменить цифру в номере.

Ситуация кажется простой и не опасной, так как материальных убытков девушка не понесла. Но вопрос с переадресацией скорее открыт, чем закрыт. Напрашивается неутешительный вывод, что сотрудник Ростелекома был связан с мошенником или сам звонил с фейковыми предложениями, ведь только он в нужный момент мог сделать переадресацию с номера Ростелекома на номер клиентки. Либо Ростелеком подвергся атаке извне, либо компания не уследила за преступником в своем коллективе.