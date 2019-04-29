Ларечный сервис: Клиент бизнес-класса «Аэрофлота» получил вместо заказанного коньяка «Жигули»

Сегодня, 11:00

В самолете не хватило элитного алкоголя и потому пассажиру досталось лишь дешевое пиво.

«Аэрофлот» хвалится тем, что является одной из крупнейших авиакомпаний России. Естественно, что сервис там также должен быть «на высоте». Однако последнее событие, произошедшее с пассажиром бизнес-класса доказывает обратное. На борту самолета ему отказались наливать коньяк, который он заказал, ссылаясь на то, что он закончился и осталось только баночное пиво «Жигули». Согласно накладной, коньяка было заказано всего 350 граммов. Как его собирались растягивать на всех пассажиров бизнес-класса – непонятно. При этом, других сортов пива на борту «Аэрофлота» не было, а пиво по 36 рублей по акции – это сервис явно «не ахти».

Стоит ли возмущаться по этому поводу? Возможно, ведь бизнес-класс стоит недешево и клиент, который летит данным авиаперевозчиком, наверняка хотел бы более качественного обслуживания. При этом, по итогу, он получил вместо заказанного коньяка лишь «Жигули» и своеобразный ларечный сервис, ведь если бы были более дорогие сорта пива, то отсутствие коньяка было бы хотя бы оправдано.

Информационное агентство VistaNews предостерегает своих читателей от чрезмерного употребления алкоголя, так как он вреден для здоровья, особенно в общественных местах или же при перелетах и переездах.