«Место Виктории»: Россиянка развесила запрещающие знаки над «своим» парковочным местом прямо во дворе

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За такую выходку автомобиль женщины может оказаться надолго в ремонте с подачи озлобленных соседей.

Пользовательница известного форума поделилась в сети самым наглядным примером наглости соседей. На фото девушка показала, что некая Виктория присвоила себе местечко для парковки. Россиянка развесила запрещающие знаки над «своим» парковочным местом прямо во дворе. На одной из табличек со знаком «Парковка запрещена» указано: «Место Виктории».

Девушка выбрала для своего авто комфортную зону в двух шагах от подъезда. Автолюбительница, вероятно, решила, что одного знака будет недостаточно. Она оборудовала то же дерево желтой табличкой с довольно оскорбительной надписью. «Для тупых, крутых и т.п. Не паркуйте машины, это место Виктории!».

Неизвестно, действует ли такое агрессивное обращение на соседей, оставляют ли загадочной Виктории ее место, однако в сети на девушку не на шутку накинулись. Пользователи иронично стали обсуждать методы вредительства подобным автолюбителям в воспитательных целях.

Отвечать злом на зло явно не лучший вариант, однако в одном насмехающиеся россияне правы: такая «оккупация» общего места во дворе неэтично и незаконно. Найдется много желающих отомстить Виктории, доведя ее авто до непригодного состояния. Если повезет, автомобилю всего лишь спустят колеса, но кто-то может пойти и дальше.

Один из пользователей в ответ рассказал похожую историю из Минска, поучительную для яростных мстителей. Группа соседей очень не любила гостей во дворе и однажды проколола шины незнакомцу. Второе колесо оставили «на десерт», предупредив запиской, что «в следующий раз порежут». Водитель принял голословную фразу на свой счет, заявив в полицию об угрозе жизни. Более того, незнакомец как следует наказал соседей за неправильную парковку вызовом эвакуатора.

Среди тонны злобных комментариев один из пользователей сделал интересное предположение. «Место Виктории» могло быть оборудовано не из наглости, а, например, для девушки-инвалида. Это объясняет, почему самое удачное место пытаются защитить знаками и табличками.