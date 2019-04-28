Без меня меня перевели: Шоферы Московского СК неожиданно оказались журналистами из Казани

Сегодня, 17:34

Попытавшись прояснить ситуацию с маленькой зарплатой, водители узнали о том, что давно работают в другом ведомстве.

Вот так бывает – всю жизнь человек работает в одном предприятии, а потом неожиданно узнает, что последние лет 10-15 трудился не только в другом учреждении, но и в другом городе. Именно такая история произошла с шоферами, которые считали, что работают в Московском СК. Все началось с того, что в марте им не выплатили заработную плату. Стоит отметить, что заработок у этих сотрудников Следственного комитета с 2007 года так и не вырос, и по-прежнему оставался всего 22 тысячи рублей. По московским меркам зарплата весьма скромная, но даже это не вызывало нареканий, а вот когда деньги и вовсе не выплатили, тогда мужчины решили разобраться.

Однако такого итога не ожидали даже они. Оказалось, что они вовсе не шоферы московского СК, а журналисты из Казани, трудящиеся в таинственной компании «Медиа ТВ». И что самое интересное – никаких связей с Казанью у новоявленных журналистов нет и ни про какой «Медиа ТВ» они и слыхом не слыхивали. А вот бумаги свидетельствуют об обратном. Каким-то непостижимым образом мужчины дали согласие на перевод на должность, которая оплачивается намного хуже.

Не исключено, что это просто способ для их начальников экономить на их зарплате. Вполне вероятно, что эта история с водителями может стать прецедентом и некоторые другие сотрудники внезапно узнают, что уже лет 10 работают где-то у черта на куличках на неизвестного дядю, дескать, без меня меня перевели и сказать забыли.

Начальник шоферов сразу заявил о готовности разобраться в ситуации и вернуть мужчин в родной Следком не только de facto, но и de jure.