Куда бегут из России: Названы ТОП-3 стран, где россияне скупают недвижимость

Сегодня, 16:32

Популярнейшими являются курортные и теплые страны с доступными ценами на жилье.

Названы ТОП-3 стран, где россияне скупают недвижимость, и лидером среди них является Испания. Ее лидерство неоспоримо, так как в прошлом году она также была на первом месте. С третьего места ушел Кипр, и его потеснила Турция. Это обусловлено усложненным получением гражданства на Кипре, а также более дорогой недвижимостью. Турция в этом смысле более лояльна. Также стоит отметить, что на втором месте рейтинга находится Болгария, однако, эксперты уверены, что ее также легко может сдвинуть на третью позицию все та же Турция.

Ведь якобы качество жизни в Болгарии более низкое, нежели в иных странах Евросоюза, а ее конкурентка более приветлива и в погодных условиях. Известно, что в Турции уже было произведено 2,3 тысячи сделок по недвижимости и это очень хороший результат. Куда же еще бегут из России? Рейтинг состоял всего из 20 позиций. 10 позицию, усредненную, так сказать, занимает Франция, а вот на последнем месте оказались США. Также одной из наиболее желаемых стран для покупки жилья была названа Франция, но в качестве элитной недвижимости. В этом рейтинге присутствует и Италия, но она менее популярна, нежели ее еврососеди.