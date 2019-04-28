Без вины виноваты: Минобороны хочет наказать командиров за «срывание погон» курсантами

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Проверкой доказано, что коллективного срывания погон курсантами не было, однако виноватых в «инциденте» все равно нашли.

Минобороны хочет наказать командиров за «срывание погон» курсантами в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище. Судя по решению ведомства, начальники и командиры без вины виноваты, потому что учащиеся не знают требований к цвету погон. Сообщается, что ученики не приняли во внимание нормативные документы, где описаны все требования к форме.

Скандал произошел после того, как СМИ массово написали о срывании курсантами училища погон. Первая запись появилась в соцсетях вместе со снимком погон на памятнике В.Маргелову. Непроверенный факт тут же осветили на сайте самого училища. Курсанты якобы поступили так в знак протеста против изменения цвета погон с голубого на черный. Министерство обороны оперативно отреагировало на ситуацию, инициировав проверку.

Выяснилось, что никакого протеста с порчей парадной формы не было, а опубликованные в сети фото поддельные. Однако проверка все же нашла пятерых учащихся, которые посеяли слухи об изменении цвета. Однако они не устраивали никакой «флешмоб» с демонстративным избавлением от погон. По крайней мере, так утверждают в министерстве.

Решение Министерства обороны поставило россиян в тупик. Проверкой были даны однозначные результаты: нарушения устава не было, но виновников все равно нашли. Скандал в рязанском училище развился из-за слуха, причиной которого послужила неосведомленность курсантов. Россияне удивляют, зачем наказывать командиров, если все ограничилось слухами? Некоторые граждане РФ посчитали, что ведомства чего-то не договаривают.

«То есть, срыва не было, но кого-то накажут... Что-то нам врут, по-моему», «А за что наказывают, если ничего не было?», - пишут пользователи.

Некоторые россияне с осуждением отнеслись к слухам, которые распространили курсанты. Люди считают, что цвет погон не имеет значения, а «нарушителям» не место в армии: «Им понты дороже... Не смогли научиться исполнять приказы - на гражданку....».

Голубой цвет погон и беретов считается для курсантов ВДВ традиционным. Этот цвет вернули для погон парадной и повседневной формы в 2015 году. В Министерстве обороны сообщили СМИ, что нет причин менять расцветку ни беретов, ни погон.