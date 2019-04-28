Холодно и дверью в лоб: Пассажиры РЖД возмущены немецкими вагонами в «Арктике»

Сегодня, 13:00

За билет в фирменный поезд «Арктика», следующий из Москвы в Мурманск, пассажирка выложила 10 тысяч рублей.

Нужно отметить, что женщине, вполне вероятно, просто не повезло, ведь есть множество отзывов о немецких вагонах RIC, свидетельствующих об их несомненном комфорте. Тем не менее, поездка в этом поезде оставила массу негативных впечатлений у пассажирки. Действительно, привыкших к нашим вагонам людям, было сложно перестроиться под стандарты RIC.

Например, двери купе в них открываются наружу, а не отодвигаются в сторону. Пассажир, двигающийся по коридору должен опасливо выставлять руку вперёд, чтобы не получить удар в лоб распахнутой дверью. Предусмотрительные немцы оснастили их «глазком», чтобы можно было убедиться, что никто не пострадает, но ими, как правило, пользуются не так уж часто. Кроме этого, пассажирка РЖД была возмущена тем, что в купе было постоянно холодно, несмотря на все усилия в регулировке температуры с помощью климат-контроля. Из щели под окном пронзительно задувало и градус в помещении постоянно понижался.

Остальные неприятности в виде отсутствия верхней багажной полки казались несущественными в сравнении с грязью в туалете, тамбуре и коридоре. Шум пылесоса за многочасовой маршрут раздался лишь однажды. К тому же, бумажные полотенца закончились к вечеру первого дня поездки, но проводница этим так и не озаботилась. Пассажирка напомнила, что заплатила 10 тысяч рублей за билет вовсе не для того, чтобы мёрзнуть или довольствоваться тоненькой струйкой воды в кране туалета.