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После жизни во Франции девушку шокировала невозможность найти достойное жилье за небольшой бюджет.

Совсем недавно дочь пресс-секретаря президента Пескова Елизавета вернулась из Франции, где прожила с матерью несколько лет. Получив образование в Высшей школе бизнеса, девушка начала строить свою карьеру в Европарламенте при французском депутате, который занимает пророссийскую позицию.

Хороший старт для 21-летней Лизы. Однако, как оказалось, не все идет гладко. Дочь Пескова испытала трудности с арендой жилья в Москве. В своем блоге она рассказала, что за свою жизнь она какие страны и города только не посещала: начиная с Анкары и заканчивая Ростовом-на-Дону. Однако, вернувшись на родину, она столкнулась с жилищным вопросом. Риелторы и агентства по недвижимости, по мнению девушки, особо не помогают, предлагая не самые лучшие варианты. Ссылаются они на недостаточное количество предоставленных средств, чтобы искать что-то достойное.

Также Пескова добавила, что на поиски комфортной квартиры у нее ушла неделя, и чудом было найдено то самое место, подходящее ей по стилю и инфраструктуре. Теперь она нуждается в информации о магазинах, где можно купить дешевые предметы интерьера и посуду. Однако, подписчики выразили свое критическое мнение по поводу квартирой проблемы. Они отметили, что Елизавета ведет себя как бедный родственник при отце, который занимает весьма значимую должность на политической арене в России.

Сложно поверить, что ведя довольно роскошную гламурную жизнь Елизавета Пескова испытывает какие-то трудности. Возможно, это очередной пиар-ход для привлечения большего внимания к своей персоне.