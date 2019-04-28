России стоит научиться? Эстонцы «сломали» систему продажи алкоголя ночью

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В России все уже привыкли к запрету на ночную продажу алкогольной продукции, а вот в Эстонии с этим мириться не хотят.

В среду Рийгикогу принял в третьем чтении предложения правительства внести поправки к законам, ограничивающие продажу алкоголя и размещение рекламы алкогольной продукции. Рийгикогу- это представительное собрание народа Эстонии, в состав которого входит 101 депутат. Народ избирает Рийгикогу сроком на четыре года.

Основываясь на один из постов в социальных сетях, можно сделать вывод, что данная новость не стала проблемой для находчивых жителей Эстонской Республики. Они легко обошли закон, давая алкоголь под залог. Так называемый, прокат спиртных напитков. В связи с этим, акт купли-продажи не происходит, а поэтому, с юридической точки зрения такое действие не попадает под закон об ограничении торговли спиртным. Таким образом Эстонцы «сломали» систему продажи алкоголя ночью.

Под этим постом оставил свой комментарий один из пользователей: «обмани систему, не плати 10р за бахилы».

Данное высказывание еще раз напоминают о том, что человек, при желании, может обойти любую систему, но чтобы так, России стоит научиться.

Но, не нужно забывать, что среди россиян огромное количество людей страдает от алкоголизма и прежде всего, изменения в законодательствах осуществляются для того, чтобы улучшить жизнь жителей страны.