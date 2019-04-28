Хочу зарабатывать больше! Водители Яндекс Такси обманывают онлайн оплату, «прикарманивая» себе выручку компании

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Водители машин категории «комфорт» просят клиентов отменять заказы в приложении и требуют наличную оплаты, в противном случае поездка осуществляться не будет.

Как ни странно, у большинства клиентов, обращающихся за услугами в Яндекс Такси, возникают проблемы с водителя категории «комфорт». Отказы везти людей на дальние расстояния по факту прибивания в машине или вовлечения в махинации шоферов. Одна из пассажирок столкнулось именно с последним.

Заказав машину в Яндекс Такси с пометкой «комфорт», к девушке подъехал автомобиль, не совсем подходящий под критерии улучшенного автомобиля, но клиентка не придала этому значения. Сев в машину у нее возник конфликт с водителем. Причиной послужил отказ девушки отменять заказ. Мужчина попросил завершить поездку, для того, чтобы девушка заплатила ему наличными, а не через приложение. На это он услышал отказ, потому что клиентка хотела знать в каком он направлении будет двигаться и следить за выполнением заказа.

Водитель вынудил девушку покинуть транспорт, поставив условия, либо она выполняет условия, либо поездка не состоится. Позднее выяснилось, мужчина сказал, что хочет зарабатывать больше, и таким способ он пытался обмануть онлайн оплату и прикарманить себе деньги. Сотрудникам бы шофер сказал, что девушка отменила заказ, и он ожидал клиентов, забрав вырученные деньги себе.

Пытаясь обмануть систему и нажиться таким способом, подобные водители значительно портят репутацию компании такси, а просьбы отменить заказ и продолжить путь вызывают недоверие клиентов, а после отказа дело доходит до конфликта. Девушка настоятельно просит пересмотреть работу водителей автомобилей категории «комфорт.