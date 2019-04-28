Христос Воскресе! ТОП 5 способов поздравить родных и близких с Великой Пасхой

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В день Великой Пасхи хочется провести время со своими близкими, но не у всех может получиться присутствовать лично, поэтому на помощь приходят социальные сети, смс-сообщения и звонки. Вопрос остается за малым, как же оригинально поздравить своих родных с этим праздником?

Самые распространённые жанры поздравлений – это сообщения. Многим кажется мало написать «Христос Воскрес» и пожелать счастливого праздника, на этот случай можно найти небольшие произведения в прозе или стихах, иногда люди подходят к этому основательно и сочиняют сами. Но лучше всего совместить стихи и картинку воедино. Яркое и красочное поздравление точно никого не оставит равнодушным.

Чаще всего люди выбирают поздравление в стихах, это один из распространенных способов, пожелания в рифму надолго остаются в памяти и этими картинками хочется делиться.

Для любителей картинок с поздравлениями без рифмы тоже имеется целое множество. Сердечные пожелание не обязательно должны рифмоваться, а отражать душевное состояние, в общем, мысли должны быть светлыми.



Для консервативных людей, которые серьезно основательно подходят к Великому празднику существуют картинки только с наименованием празднования. Такие, скорее всего, подойдут для поздравления малознакомым людям, которым не хочется надоедать, а быть кратким и лаконичным.

Если говорить о краткости и лаконичности, то многие жалуют совместить поздравление и пожелание в одной емкой фразе. В этом случае подойдут картинки с фразой «Светлой Пасхи».

Многие хотят поздравить человека максимально оригинально, поэтому берут картинку с атрибутикой Великой Пасхи без надписей и пишут пожелания на свой вкус, в стихах или прозе.

Но а самый лучший и проверенный способ – это поздравить своих близких лично. Несмотря на плотный график, каждый человек сможет найти время приехать с куличами, яйцами и устроить настоящий семейный православный праздник, этого семья точно никогда не забудет. Ни одно сообщение не заменит присутствия родного человека. Лучше всего проводить этот день в кругу родных и близких. Христос Воскрес!