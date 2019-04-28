Сам себя не похвалишь - никто не похвалит? Аэрофлот просит пассажиров о помощи

Сегодня, 03:30

Аэрофлот в своих социальных сетях разместил посты с просьбой о помощи у своих пассажиров.

Звучит это следующим образом: «Друзья, поддержите нас в голосовании Skytrax World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания». Наша большая команда делает все, чтобы с момента покупки билета и до выхода из аэропорта прилета ваше путешествие проходило безопасно, легко и комфортно». Как говорится: «Сам себя не похвалишь — никто не похвалит».

Skytrax- влиятельная британская частная консалтинговая компания, которая с 1989 года занимается изучением качества предоставляемых услуг различных авиакомпаний и аэропортов, посредством различных видов опросов среди пассажиров.

По мнению специалистов, подобные конкурсы поднимают, прежде всего, рейтинг компании, повышают доверие и дают возможность развиваться. Следует так же учитывать и тот факт, что улучшение качества обслуживания, как правило, несет за собой повышение цен. Но, на данный момент нет причин для переживаний, как известно, Аэрофлот всегда практикует льготные перелеты, различные виды бонусов и скидок.

Активные пользователи социальных сетей положительно отреагировали на просьбу авиакомпании. Многие клиенты отдали свое предпочтение в голосовании за Аэрофлот.

«Как только началось это голосование отдал везде за Вас свой голос! Вы молодцы! Только вперёд! Только вверх!», - подобные комментарии под постами не только от россиян, но и от заграничных граждан.

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на случаи с различными неудобствами со стороны авиакомпании, все же перевешивают положительные моменты и их профессионализм.

Напомним, что 17 июля 2018 года награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Аэрофлот был вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а предлагаемое им бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс «Комфорт») впервые названо лучшим в мире.