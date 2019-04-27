Пасха в Крыму не по карману: Безденежье оставит большинство россиян на диване или «на шашлыках»

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Для многих жителей России не стоит вопрос – где и как провести «длинные» выходные.

Скорее всего, многие отдадут предпочтение домашнему отдыху. Причина весьма прозаична – безденежье оставит большинство россиян на диване в компании родных и праздничной телепрограммы. В лучшем случае, состоится одноразовая вылазка на природу или на дачу, чтобы на свежем воздухе состряпать неизменные шашлыки.

Действительно, отпуск за границей по-прежнему недоступен большинству жителей РФ. Согласно данным статистического ведомства, это могут себе позволить не более 5% граждан страны. Не на много больше россиян рассчитывают на майские праздники «махнуть» в Крым. Как заявили в курортной службе полуострова, около 240 тысяч туристов приедут на «длинные» выходные. Для этого, как сообщается, им создали все условия – отменили курортный сбор, национальный роуминг, авиаперевозчики продают билеты по льготным ценам.

Тем не менее, очень многим Пасха и майские праздники в Крыму не по карману. Финансовое положение россиян ухудшилось в последнее время по многим причинам – возросшие тарифы ЖКХ, низкие зарплаты и пенсии, рост цен на товары ежедневного потребления. Многие даже не думают об отпуске на море, а ломают голову, как расплатиться за коммунальные услуги, ипотеки и кредиты. В этой связи, должникам закрыли выезд за границу, разворачивая в аэропорту, не взирая на оплаченные билеты и путёвки.