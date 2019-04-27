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Структура намерена примкнуть к уже засекреченным Минобороны, ФСБ и Службе внешней разведки.

На четвёртый год существования в Росгвардии наконец-то начали что-то подозревать и готовятся скрыть от глаз гражданских суммы закупок «картошечки» и стройматериалов. Как сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, такие действия необходимы в целях безопасности, поскольку Росгвардия занимается защитой государственных и общественных интересов.

Многих удивило, что засекреченной Росгвардия хочет стать только после сокрушительного расследования Алексея Навального о комбинате «Дружба народов» и завышенных ценах на закупку продуктов не первой свежести. Тогда Виктор Золотов попытался в суде доказать, что оппозиционер – заказной лжец, но неправильно составил заявление и решил удалиться с поля боя даже без дуэли.

Поэтому первое объяснение спонтанному решению Росгвардии нашли быстро: военная организация хочет присосаться к кормушке уже засекреченных структур и незаметно отщипывать себе проценты от сумм госзакупок.

Отметим, что, например, данные лотов Минобороны можно запросто найти на официальном сайте госзакупок, поэтому в чём именно будет заключаться секретность денежных оборотов Росгвардии – вопрос. Об одном из таких случаев – проблемном аэродроме «Балтимор», ранее сообщило информационное агентство VladTime.

Рациональные комментаторы предположили, что не только картошечка и соки будут закупаться под грифом «совершенно секретно». Так, недавно Минобороны заявило о планах реконструировать 106 аэродромов до 2028 года. Это лишь одно из сообщений, озвученных на фоне давно муссировавшейся темы тотальной модернизации всех военизированных структур в России, в том числе и ракетно-космической отрасли. Вероятно, Росгвардия примкнула к «братству секретности» именно под этим предлогом, а вовсе не из-за страха перед Навальным.