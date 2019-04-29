В столице проведут V Международный фестиваль фейерверков

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С 17 по 18 августа текущего года Братеевский парк Москвы выступит местом проведения V Международного фестиваля фейерверков. Комментируя новость, вице-мэр мегаполиса Наталья Сергунина сообщила, что и в первый, и во второй день мероприятия зрители смогут увидеть по четыре пиротехнических шоу. Его участниками станут восемь команд из стран Европы, Северной Америки и Азии. В том числе, перед гостями фестиваля выступит прошлогодний победитель — команда из Словакии. Об этом пишет сайт столичного мэра.

Как считает госпожа Сергунина, грядущий фестиваль, без сомнения, станет одним из самых ярких и красочных летних событий в российской столице. В его программу будут включены спортивные развлечения и спортивные игры, квесты и творческие мастер-классы. Не обойдется и без концертных выступлений. По словам чиновницы, тематикой фестиваля в этом году выбрали театральное искусство.







