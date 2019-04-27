Сексизм не пройдет: «Первый канал» унизил права успешных россиянок

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Не исключено, что руководство медиахолдинга ожидает «ответочка» от оскорбленных феминисток.

Казалось бы, гендерное равенство широко шагает по планете, и в просвещенном, высокотехнологичном XXI веке никому и в голову не придет дискриминировать людей по половому признаку. Ну, может быть в диких-диких племенах, где-то на краю цивилизации, но уж никак не на федеральном канале. Но не тут-то было.

Самый осмотрительный российский канал унизил права успешных россиянок, потому что они оказались россиянками, а не россиянами. Как выяснилось, гендерные предрассудки до властвуют над руководителями «Первого канала», хоть они стараются замаскировать свою дремучесть всякими «да вот, зрители не воспринимают, смотреть женщину не будут». Хотя кому, как не акулам пера и телекамеры знать о том, что грамотный журналист может правильно сориентировать любую аудиторию. Однако, то ли «Первый канал» усомнился в мастерстве своих сотрудников, то ли застрял в средневековье, но генеральному директору компании BlaBlaCar отказали в участии в передаче «Доброе утро», куда ее пригласили в качестве эксперта, не зная о ее половой принадлежности.

Ей объяснили, что женщина не вызывает доверия у зрителей, если говорит об автомобилях и экономике. Однако в то же время большинство семейных бюджетов в российский ячейках общества планируют женщины. Количество женщин за рулем давно сравнялось с мужчинами, более того – многие автоледи становятся таксистами, и, как показывает статистика, дамы более аккуратны за рулем, они в разы реже садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения и не так часто «лихачат». Мара Багдасарян – исключение, которое подтверждает правило.

Ирина Рейдер заявила, что шокирована таким решением «Первого канала», ведь оно поставило под сомнение ее компетентность. Впрочем, женщинам не впервой доказывать, что они ничем не хуже homo sapiens с другим набором гениталий. Вполне вероятно, что такой демарш «Первого» спровоцирует феминисток на активные действия и привлечет под их флаги новых последовательниц, которые докажут, что сексизм не пройдет и безнаказанным не останется. Очевидно, Константин Эрнст и его подчиненные, поняли, как «облажались» и попытались сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что для общения с женщинами пригласят женщину-эксперта, а для мужчин – мужчину. «Для того, чтобы отразить женский и мужской подход», - прокомментировали свою попытку «выкрутиться» редакторы программы.