«Создадим зону резервации»: Россиянки просят рассмотреть законопроект о «выходных для женщин во время месячных»

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Так российские женщины хотят вернуть привилегию из Советского Союза.

Около месяца назад гнев феминисток на себя вызвал известный теле- интернет-психолог Павел Раков. Он предложил Мосгордуме рассмотреть законопроект о предоставлении женщинам права на дополнительные ежемесячные выходные, связанные с «физиологией». Так популярный психолог хотел обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются дамы в период ПМС и менструации.

Несмотря на недовольство, многие женщины не просто одобрили, а продолжают просить о рассмотрении законопроекта о «выходных во время месячных». Они напоминают, что практика уже протестирована Кодексом законов о труде СССР. Тогда женщинам тоже давалась пара дней внеплановых выходных на болезненный период.

Современные женщины, знакомые со своим организмом лучше своих бабушек и мам, предлагают поправки. Во-первых, не помешало бы определить, на какой период приходятся выходные – ПМС или непосредственно «эти дни». Ведь «неадекватность» и «уязвимость» разные женщины проявляют в разное время. Также многих интересует процедура доказательства менструации работодателю.

Объяснить попросили порядок действий для женских коллективов в детсадах, школах, больницах, офисах. Науке известно такое явление, как синхронизация циклов у женщин, что означает предоставление выходных почти всему составу. Но кто тогда будет работать?

Некоторые дамы выступили со своими законопроектами в продолжение к предложению психолога Павла Ракова. Чтобы сравнять «шансы на выживание» работодателя и семьи каждой женщины в период ПМС, было предложено создать «зону резервации» где-нибудь поближе к песчаному пляжу, айсбергам и Эйфелевой башне. «Предлагаю новый законопроект! Долой работу на время диет! Сломанный ноготь - отгул, нечего надеть - оплачиваемый отпуск!» - защищает свои права одна из активных россиянок. Впрочем, московские чиновники не решаются рассматривать рисковые для государства законы.